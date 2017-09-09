Смертельное ДТП в РТ: супруги из Башкирии погибли при столкновении с грузовиком

Авария произошла на 10-м километре трассы Азнакаево – Урманаево

В Азнакаевском районе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В ДТП погибли два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Авария произошла вчера днем на 10-м километре трассы Азнакаево – Урманаево. Очевидцы позвонили на единый номер вызова экстренных служб, рассказав, что "Лада" 14-й модели с башкирскими номерами врезалась в грузовик "МАЗ", за рулем которого находился 32-летний мужчина.

В результате ДТП погибли супруги – 54-летний водитель "Лады" и его 51-летняя пассажирка.

На месте работали пожарные ПСЧ №87, пожарные из города Азнакаево, медики и полицейские. Они достали тела погибших из искореженного авто и передали их полицейским.