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На дорогах Татарстана появились шумовые полосы для уснувших водителей

На дорогах Татарстана появились шумовые полосы для уснувших водителей
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В Татарстане начали устанавливать шумовые полосы, которые должны будить уснувших за рулем водителей. Об этом рассказал начальник ГИБДД РТ Ленар Габдурахманов на заседании Правительственной комиссии.

По словам Ленара Габдурахманова, этот проект экспериментальный. На данный момент установлено уже 8 километров таких полос на трассе М7. Полосы двух видов – продольные и поперечные.

Поперечные выполнены из того же материала, из которого сделана разметка пешеходных переходов, продольные – в виде канавок по краю проезжей части. Один метр продольной шумовой полосы стоит порядка 120 рублей.

- Основная причина роста числа погибших на федеральных трассах – выезд на встречную полосу, не связанный с обгоном. Очень много водителей, особенно в летнее время, когда едут с южного отдыха или на юг, засыпают во время движения, и либо опрокидывается авто, либо выезжает на полосу встречного движения. Думаем, что те меры, которые мы сейчас предпринимаем – установка шумовых полос – очень сильно помогут. Человек засыпает, его машину, как правило, уводит направо, он будет на эту полосу заезжать, машина будет дребезжать, водитель будет просыпаться, – отметил Ленар Габдурахманов.

Полосы расположены в местах концентрации ДТП. В ГИБДД рассчитывают, что водитель, уснувший за рулем, проснется от шума и тряски автомобиля, движущегося по этим полосам.

Н. Вильданов, 08.09.2017, 19:47
Тэги: ГИБДД
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Комментарии

Горожанин08 сентября 2017, 20:40
Вы лучше перегородку установите хоть польза будет, а так на очередной распил похоже...
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