В Альметьевске насмерть переехали мужчину, лежавшего на дороге

В Альметьевске на улице Базовая накануне вечером 44-летний водитель Hyundai Solaris насмерть переехал 51-летнего мужчину, который лежал на проезжей части. Об этом сообщают местные СМИ.

По предварительным данным, наезд случился в 19:00, после чего водитель уехал с места происшествия. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий Hyundai Solaris в 20:25 был обнаружен в 250 метрах от ДТП, вскоре его задержали.