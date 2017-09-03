В Казани Toyota зависла в воздухе, наехав на «Ладу»

В Казани накануне днем Toyota RAV4 наехала на "Ладу Приора", после чего повисла в воздухе. Сообщения о ДТП появились в соцсетях.

По предварительным данным, два автомобиля поворачивали налево с улицы Копылова в сторону улицы Олега Кошевого, в какой-то момент кроссовер правым колесом заехал на отечественный автомобиль и завис в воздухе, но не опрокинулся.

В результате ДТП никто не пострадал.