В Татарстане девушка на «Ладе» насмерть сбила велосипедиста, съехавшего с обочины

В Пестречинском районе Татарстана накануне утром 23-летняя девушка на "Ладе Приора" насмерть сбила 47-летнего велосипедиста, выехавшего с обочины на проезжую часть. Об этом сегодня сообщили в ГИБДД РТ.

Смертельный наезд случился в 9:20 на 19 км автодороги Казань – Шемордан.

- Девушка, по предварительным данным, в нарушение п. 10.1 ПДД не выбрала безопасную скорость и совершила наезд на велосипедиста, который, в нарушение п. 24.2 ПДД выехал на проезжую часть с обочины, не убедившись в безопасности маневра, - сообщили в ГИБДД.

От полученных травм велосипедист скончался на месте происшествия.