В Казани из-за ливневки частично перекроют улицу Чайковского

С 28 до 30 августа в Казани будет ограничено движение по ул.Чайковского. Полностью закроется проезжая часть около домов №№ 21, 23, 25.
Ограничение связано с устройством ливневой канализации, сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани.
С 28 до 30 августа в Казани будет ограничено движение по ул.Чайковского. Полностью закроется проезжая часть около домов №№ 21, 23, 25.
Ограничение связано с устройством ливневой канализации, сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани.
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