Новый регламент ГИБДД: инспекторам запретят курить и грубить при общении с водителями

В свою очередь к водителям будет введено требование о передаче документов без обложки и «без удерживающих устройств»

В ГИБДД разработали новый регламент для инспекторов — при общении с водителями им запретят грубить, использовать «высказывания дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности» и курить. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект регламента, который был опубликован на портале regulation.gov.ru.

Теперь инспекторы смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге, а не только на стационарных постах ДПС. Так как водители часто предоставляют права и другие документы на железных цепочках, опасаясь изъятия, введено требование к автолюбителям о передаче документов без обложки и «без удерживающих устройств».

Впервые прописана ситуация, когда водитель «склоняет» инспектора к получению взятки. О таких случаях сотрудники ДПС должны уведомлять МВД.

Новый проект документа был опубликован весной 2017 года. После общественного обсуждения текст был доработан и направлен в Минэкономики.