Под Казанью у «Лады» оторвало двигатель после ДТП с автобусом, ехавшим в Анапу

В Верхнеуслонском районе накануне столкнулись ВАЗ-2110 и пассажирский автобус, ехавший в Анапу, в результате у легкового автомобиля вырвало двигатель, а автобус вылетел в кювет. Об этом ДТП сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

В салоне находились 46 пассажиров, никто из людей в столкновении не пострадал.

Обстоятельства ДТП уточняются.