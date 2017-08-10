ГИБДД РТ наказала водителя грузовика, ДТП с которым случайно избежал водитель автобуса

ГИБДД РТ наказала водителя 35-летнего водителя грузовика MAN, который выехал на полосу встречного движения и столкновения с которым лишь благодаря своей реакции избежал водитель автобуса "ПАЗ" с 25 пассажирами. Об этом сообщили сегодня в отделе пропаганды ведомства.

- 8 июля в 5:17 на 59 км автодороги Казань – Малмыж. Водитель "MAN", житель Чувашской Республики, не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Во избежание столкновения с большегрузом, движущимся во встречном направлении, водитель автобуса "ПАЗ" резко вырулил влево и тем самым избежал лобового столкновения, - сообщили в ГИБДД.

Сотрудники ГИБДД установили водителя грузовика, на него был составлен протокол за выезд на полосу встречного движения. Ему грозит штраф в 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.