Под Казанью полицейский автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе

В селе Высокая Гора полицейский автомобиль «Нива» сбил девушку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Об этом пишет inkazan.ru.

ДТП произошло на пересечении улиц Большая Красная и Центральная.

- Полицейские ехали по вызову, чтобы задержать автомобиль, который находится в розыске. В этот момент они сбили девушку, - говорится в сообщении.

Отмечается, что патрульная машина ехала со включенными мигалками и звуковой сиреной. Пострадавшую с различными травмами доставили в больницу.