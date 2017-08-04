Рейсовый автобус Казань – Уфа с 28 пассажирами врезался в столб: есть пострадавшие

52-летний водитель из Татарстана не справился с управлением

Сегодня утром, 5 августа, на въезде в Уфу попал в ДТП рейсовый автобус Hyundai, который ехал по маршруту Казань-Уфа. Как сообщает ProUfu, автобус, в салоне которого находилось 28 пассажиров, врезался в электроопору. По предварительным данным, 52-летний водитель из Татарстана не справился с управлением.

Известно, что в результате аварии пострадали 4 человека - они находятся в больнице. Глава ГИБДД Башкортостана Динар Гильмутдинов выложил в своем Инстаграме фотографии с места аварии.