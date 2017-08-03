В Татарстане водитель грузовика сбил пассажиров автобусов, вышедших в запрещенном месте

В Тукаевском районе Татарстана накануне утром 69-летний водитель Scania сбил 77-летнюю женщину и 50-летнего мужчину, которые вышли из автобуса в неположенном месте, об этом сообщили в ГИБДД.

По предварительным данным, на 1063 км автодороги Москва – Уфа в 8:20 водитель Scania на небезопасной скорости совершил наезд на пожилых людей, которые переходили дорогу, не убедившись в отсутствии приближающегося транспорта.

Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Женщина была доставлена в больницу.

Идет расследование.