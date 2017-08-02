В центре Казани Toyota после столкновения с Honda сбила на тротуаре пешехода

Накануне вечером на перекрестке улиц Карла Маркса и Гоголя произошло ДТП — там столкнулись Toyta Auris и Honda Civic. Об этом сообщили в ОГИБДД УМВД России по Казани.

- 23-летняя девушка на автомобиле Honda выехала на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с Toyota под управлением 76-летнего водителя, - сообщили в ведомстве.

От сильного удара Toyota отбросило на металлический забор, после чего автомобиль сбил 44-летнюю женщину, которая стояла у края дороги.

В результате ДТП водитель и 72-летняя пассажирка Toyota получили ушибы мягких тканей в области грудной клетки, а 44-летнюю женщину с переломом голени срочно госпитализировали.