Соцсети: на трассе Челны-Казань «МАЗ» врезался в припаркованный фургон

Сегодня утром в социальных сетях появилась информация, что на автодороге Набережные Челны-Казань произошло ДТП — там «МАЗ» врезался в припаркованный фургон. Фото стали выкладывать очевидцы происшествия.

Сообщается, что «МАЗ» въехал в припаркованный фургон, который был загружен товаром. По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал.