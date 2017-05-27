В Казани в районе Фермы-2 иномарка влетела в остановку

В Казани в районе Фермы-2 накануне вечером автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. Об этом сообщиет ИА «Татар-информ» со ссылкой на очевидцев.

Судя по обломкам решетки радиатора, автомобиль «Дэу» не справился с управлением и влетел в остановочный павильон.

Подробности ДТП выясняются.