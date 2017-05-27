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В РТ «Лада» с женщиной-водителем за рулем вылетела с трассы и перевернулась

В РТ «Лада» с женщиной-водителем за рулем вылетела с трассы и перевернулась
16+
Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Аксубаевском районе РТ неподалеку от поселка Котловка «Лада» с женщиной-водителем за рулем вылетела с трассы и перевернулась. ДТП произошло сегодня около двух часов дня, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по РТ.

Как выяснилось, 41-летняя женщина не справилась с управлением, ее увезли в Аксубаевскую ЦРБ.

Женя Потехина, 28.05.2017, 19:49
Тэги: ДТП
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Комментарии

Димас люблю пивас28 мая 2017, 20:22
В телефоне играла полюбасу!
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