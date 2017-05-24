Под Казанью в ДТП с «Ладой Калина» и ВАЗ-2107 погибла женщина

Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

В Зеленодольском районе Татарстана накануне утром в ДТП погибла 57-летняя пенсионерка, информацию из соцсетей подтвердили в ГИБДД РТ.

Предварительно, в 9:20 на 1 км автодороги Нурлаты – Агзегитово 40-летний водитель "Лады Калина" на высокой скорости выехал на встречную полосу и врезался в "семерку", за рулем которой был 57-летний водитель.

- Пассажирка ВАЗ-2107 от полученных в ДТП травм скончалась в больнице. В момент ДТП она не была пристегнута ремнем безопасности, - сообщили в ГИБДД.

Также травмы получили водитель и еще одна пассажирка ВАЗ-2107.