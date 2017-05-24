В Казани из-за аварийного ремонта на тепловоде изменили движение автобусов №43 и №28

В Казани до полуночи 28 мая изменили маршрут движения автобусов №28 и №43, такое решение было принято из-за аварийного ремонта тепловода на улице Гагарина на участке от улицы Декабристов до проспекта Ибрагимова. Об этом сообщает официальный портал мэрии города.

Автобусы, которые едут в направлении улицы Короленко, будут ходить по маршруту улица Декабристов – улица Восстания – прпроспект Ибрагимова - улица Гагарина - далее по маршрутам.

Маршрут №43 в направлении улицы Декабристов будет следовать по улица Гагарина – проспект Ибрагимова – улица Восстания – улица Декабристов - далее по маршруту.