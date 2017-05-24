В Казани полиция возбудила дело после угона Honda, на котором попали в смертельное ДТП

В Казани полиция возбудила уголовное дело после похищения Honda Civic, которое произошло в августе прошлого года, при этом угнавшие авто двое парней 29 и 20 лет попали в ДТП в селе Высокая Гора, где погиб старший парень. Об этом сообщил сегодня источник ProKazan.ru.

Предварительно, около полуночи 6 августа парни угнали авто, припаркованный в дачном поселке "Сирень" в поселке Аки, около 2:00 в селе Высокая Гора они врезались в дерево, в результате от полученных травм погиб 29-летний парень.

- По данному факту 24 мая было возбуждено дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", - рассказали ProKazan.ru.

В ходе расследования полицейские собираются допросить выжившего парня.