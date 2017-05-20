Наверх
Стало известно, где в Казани можно будет купаться этим летом
08:17, сегодня5
В Казани на ремонт школ потратят более 95 млн рублей
09:34, сегодня
Роскомнадзор получит доступ к персональным данным россиян
09:11, сегодня4
«Матрешка» на колесах: к концу года в России выпустят беспилотный автобус
08:45, сегодня1
Ирена Понарошку раскрывает секреты здоровья в новой программе
Сегодня в Казани ожидается гроза и сильный ветер
06:41, сегодня3
В Казани на улице Островского автомобиль снес металлический забор
19:51, 21.05.20178
«Рубин» завершил сезон, победив на выезде пермский «Амкар»
18:41, 21.05.201723
Спецпроект ProKazan.ru: чисты ли на руку "серые" автосервисы. Часть 2
Фоторепортаж. Около 10 тысяч казанцев и гостей города пробежали по улицам столицы РТ
17:09, 21.05.201732
МЧС предупредило казанцев о грозе и сильном ветре 22 мая
15:52, 21.05.201716
В столице Татарстана прошел Казанский марафон, собравший рекордное количество участников
14:11, 21.05.201736
Как ищут болезни казанцев: рассказываем о врачебном консилиуме
Депутат Госдумы Александр Сидякин покорил Эверест и поднял на вершине флаг Татарстана
13:14, 21.05.201743
Смертельное ДТП под Казанью: при столкновении трех машин погибло два человека
12:17, 21.05.201721
В Казани на улице Татарстан столкнулись две "Лады": двух женщин зажало в салоне
11:44, 21.05.20179
Весна и лето - райское время для квартирных воров. Как защититься
В Казани двое малышей отравились угарным газом из-за неисправности в дымоходе
10:58, 21.05.20173
СМИ: Хави Грасия может покинуть «Рубин» из-за «внутренних конфликтов»
10:05, 21.05.201718
Блоги ProKazan: в Казани пассажиров метро проверяют на выходе из "подземки"
08:46, 21.05.201723
Безопаснее чем на велосипеде: ProKazan.ru узнал все о речных круизах в Казани
Сегодня в Казани синоптики прогнозируют сильную грозу
07:59, 21.05.20173
В «Мегафоне» подтвердили намерения выплатить компенсацию пострадавшим от сбоя абонентам
17:50, 20.05.20179
В Татарстане на пожаре в частном доме погиб мужчина
17:06, 20.05.2017
Петр Колтыпин: «Сбербанк формирует новую потребительскую культуру»
Синоптики объявили штормовое предупреждение: в Татарстане ожидается сильный ветер и гроза
16:26, 20.05.20174
В Татарстане осудили бездомного, который украл пожертвования из мечети
15:35, 20.05.201719
Президент Татарстана поручил до конца лета сдать гостиницу в Болгаре
14:35, 20.05.201711
Всероссийская акция от «Любятово» объединила помощь тысяч россиян в одно доброе дело
Пермский край из-за птичьего гриппа запретил ввоз птицы из Татарстана
13:40, 20.05.20174
Власти Казани вновь пытаются продать глазную клинику на Бутлерова
12:38, 20.05.20177
Под Казанью будут выращивать котят снежного барса для заповедников России
11:53, 20.05.20178
Бассейны под открытым небом в Казани: с кругами-фламинго, при ресторане и на крыше здания
11:26, 20.05.20177
В Татарстане мужчина до смерти избил своего отца
11:00, 20.05.201715
В Казанском зоопарке на свет появились оленята Бэтмен и Лея
10:28, 20.05.201710
На острове-граде Свияжск откроется новый православный музей
09:37, 20.05.201713
СМИ: Международный валютный фонд рекомендовал России повысить пенсионный возраст
09:01, 20.05.201753
Сегодня в Казани будет без осадков и +24 градуса
07:00, 20.05.2017
В Татарстане директор ЧОПа довел сотрудника до смерти
18:45, 19.05.201734
Из РТ в Челябинскую область поступило более 4 тонн зараженной птичьим гриппом индейки
17:48, 19.05.201711
18 детских лагерей близ Казани с футболом, элементами реалити-шоу и танцами
17:20, 19.05.2017
Кремле захоронили останки двух казанских ханов, умерших в середине прошлого тысячелетия
17:05, 19.05.201743
«Мегафон» рассмотрит возможность выплаты компенсации жертвам сбоя‍
16:41, 19.05.201728
Госдума одобрила перенос президентских выборов в 2018 году на день присоединения Крыма
16:32, 19.05.201727
Власти Татарстана выделили на поддержку клиентов разорившихся банков около 1 млрд рублей
16:16, 19.05.201724
По России с Михаилом Кожуховым
15:33, 19.05.20174
Завтра в Казани потеплеет до +24 градусов
15:26, 19.05.20171
В Татарстане в озере утонул рыбак
15:05, 19.05.20174
В Набережных Челнах водитель опрокинул трактор с насыпного моста
14:59, 19.05.201717
Скоро будет жарко: яркие и интересные луки от казанских модниц
14:47, 19.05.201713
Отчет о деятельности "Станции скорой медицинской помощи" Казани
14:28, 19.05.20176
В Татарстане у пенсионера нашли боеприпасы, которые он хранил у себя дома 29 лет
14:25, 19.05.201716
Мухаметшин рассказал СМИ, как в селах его встречают вопросами про Трампа и Клинтон
14:19, 19.05.201722
В Казани появились улицы Согласия, Будущего и Яналык
13:46, 19.05.201733
Рустаму Минниханову на выставке в Казани показали халяльный бургер
13:25, 19.05.201715
«МегаФон» сообщил о массовом сбое в своей сети
12:56, 19.05.201742
СМИ: мусульмане России считают необходимым «приблизить» к Кремлю «муфтия всея Руси»
12:05, 19.05.201734
Индусы привезут в Казань ковры-хамелеоны, благовония, чай и знаменитый рис "бисмати"
11:49, 19.05.201714
Жителям России разрешат подавать в суд через Портал госуслуг
11:43, 19.05.20175
В СК рассказали о шантаже парня в Челнах, вынужденного надругаться над девушкой на видео
11:34, 19.05.201715
В Набережных Челнах в конце мая подорожает проезд в автобусах и трамваях
11:28, 19.05.201710
В Казани «Лада Гранта» перевернулась, наехав на открытый люк: появилось видео
10:43, 19.05.201757
В Казани из-за строительства парковки возле НКЦ на год продлили закрытие улицы Пушкина
10:22, 19.05.20172
В Набережных Челнах во время игры на детской площадке погиб мальчик
10:19, 19.05.201720
На улице Даурская из-за водителя Opel, которому стало плохо, столкнулись шесть авто
09:59, 19.05.201710
УНИКС расторг контракт с главным тренером Евгением Пашутиным‍
09:42, 19.05.20174
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

«Матрешка» на колесах: к концу года в России выпустят беспилотный автобус

«Матрешка» на колесах: к концу года в России выпустят беспилотный автобус
16+
Фото: wikipedia.org

Группа компаний «Волгабас» до конца 2017 года выпустит беспилотный автобус «Матрешка»  на 20 мест. Об этом сообщил руководитель компании Алексей Бакулин, передает ТАСС.

Бакулин отметил, что беспилотный автобус будет управляться компьютером с самообучаемым программным обеспечением.

- При полном заряде батареи автобус может проехать 130 км с максимальной скоростью 30 км/ч. Стоимость опытного образца автобуса составляет 8,5 млн рублей, при запуске в серию она снизится до 3,5 млн руб. Его основные комплектующие произведены в России, - сказал он.

Отмечается, что тестирование беспилотных автобусов проходит на закрытой территории инновационного центра «Сколково». 

Люция Кашапова, 22.05.2017, 08:45
Тэги: Авторынок
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин22 мая 2017, 09:14
Очередной проект,который закончится на уровне опытного образца.Отрапортуют и забудут.
0
2
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 279
Голосовать
Голосов: 536
Голосовать
Голосов: 134
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 222
Голосовать
Голосов: 118
Голосовать
Голосов: 474
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-19, +7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани