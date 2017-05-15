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Ильсур Метшин проверил, как идет ремонт дороги на улице Чистопольская

Ильсур Метшин проверил, как идет ремонт дороги на улице Чистопольская
16+
Фото: kzn.ru
Полностью ремонт планируется закончить через 5-6 дней

Мэр Казани Ильсур Метшин сегодня утром проверил, как идет ремонт дороги на улице Чистопольская, об этом сообщает официальный портал мэрии города.

По словам гендиректора компании "Каздорстрой" Валерия Тимашова, сейчас на улице Чистопольская проходит фрезерование участка, также укладывается выравнивающий слой по проезжей части. Полностью ремонт планируется закончить через 5-6 дней.

- В ночь на субботу планируем уложить 10500 тонн щебеночно-мастичного асфальта ЩМА-20, - рассказал Тимашов.

При этом после укладки верхнего слоя необходимо выдержать его 6-7 часов, для чего следует закрыть на это время движение. По словам Тимашова, схема взаимодействия с ГИБДД у организации в этом вопросе отработана. Мэр Казани поручил сообщить казанцам о всех этих работах.

Всего "Каздорстрой" отремонтирует в этом сезоне 23 казанские улицы, к 25 мая все дороги планируется сдать "под ключ".

- Дороги, связанные с маршрутами Кубка конфедераций, будут отремонтированы до проведения мероприятия, остальные – после, - сообщил в свою очередь председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

Н. Вильданов, 16.05.2017, 14:59
Тэги: Дороги
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Комментарии

Горожанин16 мая 2017, 15:28
заодно и кирпичникова проверь
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5
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Горожанин16 мая 2017, 15:34
В ответ на комментарий пользователя
заодно и кирпичникова проверь
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все улицы не проверишь Мэром. Пусть только самые важные проверяет.
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1
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Горожанин16 мая 2017, 15:41
В ответ на комментарий пользователя
заодно и кирпичникова проверь
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+1000, ездить по ней только на танке можно

То же самое - Зур -Урам, на участке от Губкина и в сторону МЧС
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Горожанин16 мая 2017, 15:46
В ответ на комментарий пользователя
А вот и новый метшинский секретарь отметился в комментах:-D
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Горожанин16 мая 2017, 15:48
В ответ на комментарий пользователя
заодно и кирпичникова проверь
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Его нужно каждый день раз по десять туда обратно по Кирпичникова катать, может тогда снизойдет ее сделать
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Горожанин16 мая 2017, 15:50
Не понимаю ? Хороший асвальт снимают , по новой ,не давно с деланной, делают дорогу . А почему , у нас во дворах 40 лет не делают дороги, у домов, в 56 квартале : ЯМА сидит на ЯМЕ , после дебильного ЯМочного " РЕМОНТА ".ДЕЛАТЬ надо качественно ,на несколько ЛЕТ , а не на несколько дней .
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77716 мая 2017, 15:56
В ответ на комментарий пользователя
Не понимаю ? Хороший асвальт снимают , по новой ,не давно с деланной, делают дорогу . А почему , у нас во дворах 40 лет не делают дороги, у домов, в 56 квартале : ЯМА сидит на ЯМЕ , после дебильного ЯМочного " РЕМОНТА ".ДЕЛАТЬ надо качественно ,на несколько ЛЕТ , а не на несколько дней .
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нее...,Чистопольская в шоке была, а вот в некоторых местах действительно нормальный асфальт срезают. дворы отдельная история...
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