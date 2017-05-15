Ильсур Метшин проверил, как идет ремонт дороги на улице Чистопольская

Полностью ремонт планируется закончить через 5-6 дней

Мэр Казани Ильсур Метшин сегодня утром проверил, как идет ремонт дороги на улице Чистопольская, об этом сообщает официальный портал мэрии города.

По словам гендиректора компании "Каздорстрой" Валерия Тимашова, сейчас на улице Чистопольская проходит фрезерование участка, также укладывается выравнивающий слой по проезжей части. Полностью ремонт планируется закончить через 5-6 дней.

- В ночь на субботу планируем уложить 10500 тонн щебеночно-мастичного асфальта ЩМА-20, - рассказал Тимашов.

При этом после укладки верхнего слоя необходимо выдержать его 6-7 часов, для чего следует закрыть на это время движение. По словам Тимашова, схема взаимодействия с ГИБДД у организации в этом вопросе отработана. Мэр Казани поручил сообщить казанцам о всех этих работах.

Всего "Каздорстрой" отремонтирует в этом сезоне 23 казанские улицы, к 25 мая все дороги планируется сдать "под ключ".

- Дороги, связанные с маршрутами Кубка конфедераций, будут отремонтированы до проведения мероприятия, остальные – после, - сообщил в свою очередь председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.