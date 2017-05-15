В Татарстане в 2017 году купили Bentley Bentayga и Rolls-Royce Wraith за десятки млн руб

В Татарстане за первые три месяца 2017 года купили Bentley Bentayga стоимостью около 20 млн рублей и Rolls-Royce Wraith, цены на который начинаются от 20,5 млн рублей и подходят к 30 млн. Об этом сообщает "Бизнес Online".

Самыми популярными иномарками в Казани в этом году стали BMW (их было продано 115 штук), Mercedes (75 штук) и Lexus (70 штук).