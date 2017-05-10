В Казани скончался пешеход, которому водитель «красного автобуса» чуть не оторвал ногу

В Казани в больнице №12 скончался 70-летний пенсионер, которого утром 25 апреля сбил на "зебре" 45-летний водитель "красного автобуса" из Азербайджана, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

Напомним, ДТП произошло в 9:25 при повороте на перекрестке улиц Беломорская-Гудованцева.

- Водитель автобуса маршрута №89 при повороте направо не уступил дорогу и сбил пенсионера, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, - сказали в ведомстве.

В результате наезда мужчине чуть не оторвало ногу - у него диагностировали открытый перелом костей голени со смещением.

Днем 9 мая пенсионер скончался в реанимации больницы.