В Татарстане девушка на Renault врезалась в «Камаз»: погиб пассажир

В Новошешминском районе Татарстана 26-летняя девушка на Renault Fluence врезалась в "Камаз", в результате погиб 53-летний мужчина, который был пассажиром в легковом авто. Об этом сообщили в ГИБДД.

Предварительно, в 7:45 около села Новошешминск не уступила дорогу, после чего столкнулась с грузовиком.

- В ДТП пострадал только пассажир, его госпитализировали, он скончался спустя несколько часов в больнице, - рассказали в инспекции.

Идет расследование.