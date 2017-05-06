В РТ автомобиль с пассажирами опрокинулся в кювет, есть пострадавшие

ДТП произошло сегодня утром в Альметьевском районе на 227 километре автодороги "Казань – Оренбург". "Лада Ларгус" вылетела с дороги и опрокинулась в кювет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Как сообщили спасатели, вызов на единый номер вызова экстренных служб 112 поступил в половине пятого утра. Очевидцы сообщили, что возле села Аппаково перевернулся автомобиль с пассажирами.

На место происшествия выслали пожарных, полицейских и медиков.

В результате ДТП пострадали три пассажирки. Женщин на месте осмотрели врачи и приняли решение госпитализировать их в альметьевскую больницу. 47-летний водитель отечественного авто не пострадал.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшедшего.