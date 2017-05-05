В центре города начнет работать еще одна платная парковка

На улице Айвазовская на участке от Бутлерова до Ульянова-Ленина после праздников заработает новая платная парковка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

На месте уже установлены дорожные знаки и информационные щиты. Паркомат находится в зоне действия парковки на пересечении улиц Бутлерова и Муштари. Размер платы составляет 50 рублей в час по предоплатной системе расчетов. Контроль за исполнением требований начнется с 11 мая.