На улице Ершова пешеходу отрезало трамваем три пальца

В Вахитовском районе Казани на улице Ершова накануне в 8 часов утра 56-летнему пешеходу отрезало трамваем три пальца, об этом сообщили в ГИБДД.

Предварительно, 28-летний водитель трамвая ехал по улице Ершова, напротив дома №57 он сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Электротранспорт сигнализировал о своем приближении и пытался затормозить. Однако быстро остановить многотонный трамвай не получилось, в итоге он сбил мужчину.

В результате ДТП пострадавший пешеход лишился трех пальцев левой кисти руки и получил ушиб головы.