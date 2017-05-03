На Оренбургском тракте автобус провалился в дыру в асфальте

В Казани на улице Оренбургский тракт сегодня днем заказной автобус провалился в дыру в асфальте, сообщения об этом появились в соцсетях.

- Инцидент случился около Университета культуры, после ДТП вызвали сотрудника ГИБДД, который зафиксировал все повреждения автобуса. В самом общественном транспорте никто не пострадал, - рассказал очевидец.