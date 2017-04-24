Стала известна дата выхода на мировой рынок кроссовера KIA Rio

На Международном автосалоне в Шанхае KIA Motors впервые представила две новые модели, разработанные для китайского рынка. На стенде KIA состоялись премьеры нового компактного седана Pegas и хэтчбека K2 Cross с увеличенным клиренсом и элементами дизайна кроссовера.

Первым рынком, где появится кроссовер, станет китайский — первые покупатели в Поднебесной смогут приобрести автомобиль в мае этого года. В течение следующих месяцев Rio выйдет и в других странах.

Машина получила новые бамперы, рейлинги на крышу, расширенные колесные арки, а клиренс возрос до 165 мм. Двигатели будут представлены объемом в 1,4 и 1,6 литров, мощностью на 100 и 123 л.с. Работать они будут в паре с 6-скоростной механикой или автоматом. Привод передний, отмечает ProUfu.ru.