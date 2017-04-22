В Татарстане для водителей закрывается автодорога Казань – Ульяновск – Камское Устье

С 24 апреля по 30 октября в Верхнеуслонском районе Татарстана закрывается движение по дороге Казань – Ульяновск – Камское Устье. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранс РТ.

Ограничения связаны с ремонтными работами. На неделю движение будет запрещено на участке дороги от 15,2 км до 22,5 км. Для объезда предлагается подъезд к селу Шеланга.