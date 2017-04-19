В Казани «легковушка» сбила женщину после столкновения с «Камазом»

Накануне в Казани в результате столкновения «Камаза» с «Ладой» пострадали два человека. Об этом сообщает ОГИБДД УМВД России по Казани.

ДТП произошло в 17.20.

- 20-летний водитель «Камаза», следуя по улице Габишева со стороны улицы Дубравной в направлении улицы Сафиуллина, не выбрал безопасную скорость и протаранил легковой автомобиль под управлением 34-летнего водителя, - сказали в ведомстве.

Отмечается, что в этот момент «Лада» остановилась перед нерегулируемым пешеходным переходом и пропускала пешехода. От удара «Лада» совершила наезд на 50-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил закрытый перелом позвоночника, а женщина — ушиб головы и мягких тканей правого бедра.

Всего за прошедшие сутки в городе зарегистрировано 190 ДТП, из них 2 происшествия с пострадавшими.