В России возобновятся продажи внедорожника Mitsubishi Pajero

Компания Mitsubishi в начале мая 2017 года возобновит продажи внедорожника Pajero IV на российском рынке.

Автомобиль будет поставляться в Россию из Японии. Модель будет доступна только с трёхлитровым 174-сильным бензиновым мотором с пятиступенчатым "автоматом". Mitsubishi Pajero IV предложат покупателям в трёх комплектациях — Intense (2,7 млн руб.), Instyle (2,8 млн руб.) и Ultimate (2,9 млн руб.).

За все время работы в России здесь, по данным представительства, было продано более 78 000 Mitsubishi Pajero. Но в последние годы объемы реализации сильно упали, в основном из-за высокой цены машины. Так, в 2014-м, по данным "Автостат Инфо", россияне зарегистрировали в органах ГИБДД 10 239 таких внедорожников, в 2015-м - 2 952, а в 2016-м - 1 813.

С конца прошлого года дилеры продавали так называемые складские остатки, официальные поставки модели были приостановлены. Официальных причин прекращения поставок новых автомобилей не называлось, сообщает ProUfu.ru.