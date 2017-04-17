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На улице Голубятникова пьяная женщина устроила истерику из-за эвакуации ее Daewoo Matiz

На улице Голубятникова пьяная женщина устроила истерику из-за эвакуации ее Daewoo Matiz
16+
Фото: скриншот видео "Эфир24"

В Казани на улице Голубятникова 38-летняя женщина за рулем Daewoo Matiz устроила истерику после того, как начали эвакуировать ее авто, об этом сообщили в ГИБДД, ряд подробностей передает телеканал "Эфир".

По данным инспекции, происшествие случилось в 2:50 напротив дома №21А. Женщина вместе с подругой выпивали вино в машине, в какой-то момент женщина осталась одна и решила поехать домой. При этом все время неподалеку от них находились сотрудники ГИБДД.

- В момент задержания автоледи попыталась убежать от полицейского, она не реагировала на замечания, размахивала руками и вела себя агрессивно, - рассказали в инспекции.

При этом в какой-то момент она стала утверждать, что ее задержали незаконно, пытаясь зацепиться за свой автомобиль. Чтобы усмирить разбушевавшуюся женщину, на место пришлось вызывать дополнительный экипаж полиции, им пришлось оттаскивать ее от машины.

Проходить тест на наличие алкоголя женщина отказалась, за неподчинение полицейским она проведет сутки в заключении.

Н. Вильданов, 18.04.2017, 10:52
Тэги: Автоледи
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Комментарии

Горожанин18 апреля 2017, 11:00
вот она российская дикость...и таких полно...убогая страна...
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Уху евший18 апреля 2017, 11:01
Сферическая ТП в вакууме. :-D
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Казанец18 апреля 2017, 11:11
Ну, теперь долго будет копить на штраф. Хорошо, что ездить по дорогам не будет еще годик-полтора.
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Форвард18 апреля 2017, 11:14
Дура
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Горожанин18 апреля 2017, 11:21
очередная кура, аксиома не требующая доказательств
0
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Горожанин18 апреля 2017, 11:24
В ответ на комментарий пользователя
вот она российская дикость...и таких полно...убогая страна...
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Европеец?:-D
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Горожанин18 апреля 2017, 11:51
В ответ на комментарий пользователя
вот она российская дикость...и таких полно...убогая страна...
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А ты в США езжай - там за такие дела до 10 лет тюрьмы - а уж там не убогие нигеры научат тебя о своей Родине отзываться в более-менее уважительном тоне :-D
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Правдоед18 апреля 2017, 11:58
Бедная женщина, ей не хватает даже, чтоб в кафе посидеть, а у нее последнюю обитель забрали!
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