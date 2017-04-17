На улице Голубятникова пьяная женщина устроила истерику из-за эвакуации ее Daewoo Matiz

В Казани на улице Голубятникова 38-летняя женщина за рулем Daewoo Matiz устроила истерику после того, как начали эвакуировать ее авто, об этом сообщили в ГИБДД, ряд подробностей передает телеканал "Эфир".

По данным инспекции, происшествие случилось в 2:50 напротив дома №21А. Женщина вместе с подругой выпивали вино в машине, в какой-то момент женщина осталась одна и решила поехать домой. При этом все время неподалеку от них находились сотрудники ГИБДД.

- В момент задержания автоледи попыталась убежать от полицейского, она не реагировала на замечания, размахивала руками и вела себя агрессивно, - рассказали в инспекции.

При этом в какой-то момент она стала утверждать, что ее задержали незаконно, пытаясь зацепиться за свой автомобиль. Чтобы усмирить разбушевавшуюся женщину, на место пришлось вызывать дополнительный экипаж полиции, им пришлось оттаскивать ее от машины.

Проходить тест на наличие алкоголя женщина отказалась, за неподчинение полицейским она проведет сутки в заключении.