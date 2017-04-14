Под Казанью водитель Ford насмерть сбил лося

Накануне вечером на дороге Зеленодольск-Казань водитель Ford EcoSport насмерть сбил лося, об этом сообщает телеканал ТНВ.

По словам водителя, он даже не заметил, как животное выбежало на дорогу, поэтому и не успел затормозить.

Лось погиб сразу, тушу увезли егеря.

В этом месте нет никаких предупреждающих знаков о возможном появлении дикого зверя на дороге. Поэтому, скорее всего, платить штраф за смерть животного водитель не будет.