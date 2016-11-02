Стал известен виновник столкновения под Казанью, где погибла 25-летняя девушка

В ГИБДД сообщили, как именно произошло смертельное ДТП под Казанью накануне утром, где погибла 25-летняя Гульнара Х. на "Ладе Калина", выяснилось, что именно она выехала на полосу встречного движения.

Предварительно, в 10:15 девушка на 17 км дороги Казань-Шемордан на высокой скорости выехала на полосу встречного движения, где врезалась в KIA Sorento.

- От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия, 55-летняя пассажирка иномарки с переломом ключицы была госпитализирована в РКБ, - отметили в ГИБДД.