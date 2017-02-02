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МВД собирается повысить допустимую концентрацию спирта в крови водителей

МВД собирается повысить допустимую концентрацию спирта в крови водителей
16+
Фото: ProKazan

МВД России готовит законопроект, допускающий повышение возможной концентрации спирта в крови водителя до 0,3 грамма и более на литр крови, сообщает ТАСС.

Таким образом, при проверке водителя количество спирта не должно будет превышать 0,25 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. Сейчас ответственность наступает, если этот показатель составляет 0,16 миллиграмма и выше.

- Однако не во всех случаях факт употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ можно определить путем исследования выдыхаемого воздуха. Например, в случае если правонарушитель находится в сильном опьянении, а также в бессознательном либо беспомощном состоянии, — говорится в пояснении к документу.

В случае принятия документа, максимально допустимый уровень алкоголя в крови не должен будет превышать 0,5 грамма чистого алкоголя на литр крови. При проверке через алкотестер этот показатель равняется 0,25 миллиграмма.

В марте 2016 года президент России Владимир Путин выступил с требованием ужесточить ответственность за нарушение правил дорожного движения. Он отметил, что за прошедшее десятилетие в России в ДТП погибли 350 тысяч человек, более трех миллионов получили ранения. 

Н. Вильданов, 03.02.2017, 14:41
Тэги: Дороги
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Комментарии

Горожанин03 февраля 2017, 15:18
в России смягчать ответственность за управление транспортом в состоянии опьянения нельзя.
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Горожанин03 февраля 2017, 15:44
А в промилях?
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зГорожанин03 февраля 2017, 15:59
Сбрендили что ли? Итак пьяных много и даже "леди"" пьяные. По нулям надо.
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