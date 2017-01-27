В Чувашии на трассе на ходу загорелся микроавтобус с пассажирами, который ехал из Казани

В Чувашии на трассе на ходу загорелся микроавтобус маршрута Казань - Чебоксары с пассажирами. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Чувашской Республике.

Происшествие произошло накануне около 9 часов утра на федеральной автодороге «Вятка» между городами Чебоксары и Новочебоксарск.

- Увидев задымление под приборной панелью, 34-летний водитель автобуса сразу остановился, высадил пассажиров и вызвал спасателей, - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. Пассажиров пересадили в другой автобус. Прибывшие на место сотрудники МЧС потушили возгорание.