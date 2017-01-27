В Казани водитель Toyota Land Cruiser Prado умер, выехав на трамвайные пути

Очевидцы были вынуждены вызвать спасателей, которые разбили окно автомобиля, чтобы вытащить мужчину

В Казани накануне вечером на перекрестке улиц Вахитова и Большая Крыловка водитель Toyota Land Cruiser Prado скончался на трамвайных путях. Об этом сообщает Inkazan.ru.

Водитель внедорожника на скорости выехал с дороги на трамвайные пути, остановившись в полуметре от столба и заблокировав движение трамваям. Машины или людей иномарка не задела.

Подошедшие к авто очевидцы выяснили, что водитель уже не двигается, а двери были заблокированы. Затем они вызвали спасателей и врачей.

Спасатели разбили стекло, чтобы проникнуть внутрь, к этому времени врачи обнаружили, что на теле уже появились трупные пятна.

Причина смерти мужчины выясняется, по одной из версий, он мог скончаться из-за проблем с сердцем.