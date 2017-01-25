В Татарстане водитель из Башкирии погиб, оказавшись зажатым в «Ладе» после ДТП

Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

В Бугульминском районе Татарстана сегодня ночью погиб 50-летний водитель из Башкирии - его зажало в "Ладе" 14-й модели после ДТП, об этом сообщили в ГИБДД РТ.

Происшествие случилось в 23:30 на 1253-м км трассы М5, водитель легкового авто превысил скорость и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Scania.

Мужчина оказался зажат в искореженной машине и скончался до прибытия медиков.

Идет расследование.