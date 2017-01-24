Под Казанью пенсионер на Skoda на «встречке» врезался в Renault, водитель которого погиб

В Зеленодольском районе РТ накануне днем произошло смертельное ДТП - 40-летний пенсионер на Skoda Octavia из Чувашии врезался на встречной полосе движения в Renault Duster, за рулем которого был 53-летний мужчина, который скончался. Об этом ProKazan.ru сообщили сегодня в правоохранительных органах.

- ДТП случилось в 12:40 на 7 км дороги городов Волжск-Зеленодольск. Водитель чешского авто на высокой скорости выехал на встречную полосу движения, где в это время ехал другой водитель. Пострадавший водитель Renault от полученных травм скончался на месте происшествия, 58-летняя пассажирка Renault была госпитализирована, - рассказали в правоохранительных органах.

Выясняются обстоятельства ДТП.