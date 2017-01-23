На следующей неделе начнут продавать обновленный KIA Rio

Со следующей недели в мире начнут продавать обновленный KIA Rio, об этом сообщает ProUfu.ru. В России новинка появится во второй половине 2017 года.

Габаритная длина KIA Rio увеличилась на 15 миллиметров — до 4065 миллиметров, а размер колесной базы вырос на 10 миллиметров — до 2580 миллиметров. Ширина хэтчбека составила 1725 миллиметров — на пять миллиметров больше нынешней модели. Высота уменьшилась на пять миллиметров — до 1450 миллиметров.

Хэтчбек получил фирменную радиаторную решетку «нос тигра» более узкой и короткой формы, а также другие фары головного света c новыми U-образными блоками светодиодных дневных ходовых огней.

В салоне появилось иное мультифункциональное рулевое колесо и совершенно другая передняя панель. Для хэтчбека будет доступен новый мультимедийный комплекс с большим сенсорным дисплеем и навигатором.

KIA Rio в Австралии, где и будут начаты продажи, будет иметь 1,4-литровый бензиновый двигатель мощностью в 100 лошадиных сил. В зависимости от комплектации в качестве трансмиссии может быть либо 6-ступенчатая механика или 4-скоростной автомат.

Европейская версия, по предварительным данным, может комплектоваться литровым турбомотором. В базовой комплектации — ABS, EBD и ESC, колесные диски диаметров в 15 дюймов, 7-дюймовый сенсорный дисплей, система кондиционирования, задний парктроник и камера заднего вида. В топовой — круиз-контроль, дневные LED-огни и 16-дюймовые колесные диски. и будет отличаться от австралийской версии: оснащение и внешний вид Kia Rio соответствует китайской версии под названием K2.