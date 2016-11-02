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В Татарстане водитель Volkswagen погиб, заехав под заднее колесо грузовика

В Татарстане водитель Volkswagen погиб, заехав под заднее колесо грузовика
16+
Фото: "Татар Информ"

В Зеленодольском районе РТ на объездной дороге около Волжска водитель Volkswagen погиб после того, как на высокой скорости заехал под заднее колесо припаркованного большегруза. Об этом сообщает "Татар Информ".

ДТП случилось несколько часов назад, от полученных травм водитель легкового авто скончался на месте происшествия.

Идет расследование.

 

Н. Вильданов, 20.01.2017, 17:33
Тэги: ДТП
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Комментарии

Горожанин20 января 2017, 17:24
Голову в багажнике нашли?
6
1
Согласны с автором?
горожанка20 января 2017, 17:28
Это же надо так гнать!
0
3
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2017, 17:29
Эти долбоебщики стоят без габаритов
5
4
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2017, 17:31
А гоньщи как были без башки, так и остались без нее...
1
3
Согласны с автором?
Хряк20 января 2017, 17:45
Там у большегруза должен был быть "причал для чайников", неужели и его гонщик снес?
0
1
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2017, 17:50
Подушки сработали?
1
0
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2017, 17:54
В ответ на комментарий пользователя
Эти долбоебщики стоят без габаритов
Развернуть
Он на обочине стоит,может аварийный знак стоял.
1
0
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2017, 18:04
В ответ на комментарий пользователя
Он на обочине стоит,может аварийный знак стоял.
Развернуть
Правый обгон вероятно.
1
0
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2017, 18:04
Тут 200-й без вариантов
1
2
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2017, 18:08
Возле красного востока каждый день катаюсь там фуры без нечего стоят тем более на мосту через день аварий за этих фур
0
2
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Дюмм20 января 2017, 18:09
и вот она и вот она там под машиною стояла не думала она о том что босса вовсе потеряла
1
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