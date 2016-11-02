В Татарстане водитель Volkswagen погиб, заехав под заднее колесо грузовика

В Зеленодольском районе РТ на объездной дороге около Волжска водитель Volkswagen погиб после того, как на высокой скорости заехал под заднее колесо припаркованного большегруза. Об этом сообщает "Татар Информ".

ДТП случилось несколько часов назад, от полученных травм водитель легкового авто скончался на месте происшествия.

Идет расследование.