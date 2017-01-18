На Мусина Range Rover перевернулся после столкновения с Renault, вылетевшим на «встречку»

Сегодня утром в Казани на улице Мусина произошло ДТП с участием двух автомобилей. Фотографии с места происшествия прислал народный корреспондент.

- Renault Duster вылетел на «встречку» и задел Range Rover. Автомобиль чуть не задел еще одну машину и влетел в сугроб, - рассказывают очевидцы.

Как сообщили ProKazan.ru в ГИБДД Казани, в результате аварии никто не пострадал.