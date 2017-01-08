СМИ: концерн «АвтоВАЗ» повысил цены на автомобили

С начала января 2017 года «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на свои автомобили. Об этом сообщают «Ведомости».

Так, базовые версии Lada подорожали на 2-3%. Начальная цена самой продаваемой модели марки - Granta в кузове седан увеличилась на 1,6% до 389 900 рублей. Другой седан – Lada Vesta теперь стоит от 545 900 рублей.

Отметим, что в прошлом году стоимость автомобилей Lada менялись дважды. В среднем автомобили подорожали на 5%. Однако причины повышения цен на Lada в «АвтоВАЗе» не пояснили.

- «АвтоВАЗ» чувствует себя лучше рынка. По итогам 11 месяцев 2016 года продажи автомобилей Lada сократились на 3%, в ноябре – выросли на 18%. Продажи Lada в России растут с июля, - говорится в сообщении.