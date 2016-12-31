Команда из РТ «Камаз-Мастер» стартовала на ралли-марафоне «Дакар»

Сегодня, 2 января в столице Парагвая городе Асунсьон будет дан старт ралли-марафона “Дакар”. В соревновании примут участие пять экипажей команды “Камаз-Мастер”.

Как сообщает пресс-служба ПАО “Камаз”, общая длина первого этапа 454 километра. Маршрут ралли проходит на юг к аргентинскому городу Ресистенсия.

- Столица Парагвая произвела очень приятное впечатление. Отношение людей очень искреннее. Скандируют «Руссия, Руссия!». Повсюду плакаты с фотографиями наших «Камазов». Также мы очень чувствуем поддержку наших российских болельщиков. Поверьте мы будем делать все возможное и невозможное, чтобы не огорчить их и оправдать ожидания, - передает слова пилота Эдуарда Николаева пресс-служба.

Справка

Протяженность маршрута более 8800 километров, включая 4000 километров скоростных участков, 12 этапов.

6 дней гонки пройдет на высоте свыше 3000 метров

316 экипажей на старте: 83 джипа / 50 грузовиков/ 146 мотоциклов / 37 квадроциклов из 59 стран

2800 человек на каждом бивуаке

80 участников впервые стартуют на гонке

телетрансляции на 190 стран мира

19 лет возраст самого молодого участника – Николаса Амора (штурман, Аргентина)

15 процентов участников – французы, 14 процентов – голландцы, 11 процентов - аргентинцы

