Под Казанью ребенок погиб в ДТП, не успев родиться

Накануне на 45 километре автодороги Казань-Малмыж произошло ДТП с участием четырех машин. Об этом сообщает «Реальное время».

Сообщается, что в результате аварии пострадала женщина на седьмом месяце беременности. Вечером того же дня в больнице она потеряла ребенка.

- Беременная женщина была за рулем автомобиля Daewoo Matiz черного цвета. Внезапно ее подрезал и прижал к обочине водитель Daewoo Nexia. Таким образом, Matiz влетел в Lada, которая ехала впереди, а затем вылетел навстречу автомобилю Hyundai, двигавшемуся в сторону Казани, - рассказала очевидец происшествия.

После ДТП водитель Daewoo Nexia пытался скрыться с места аварии, но другие автомобилисты догнали его в районе Куркачей и вынудили дождаться приезда ГИБДД.