Недалеко от Ново-Татарского кладбища в припаркованном автомобиле нашли труп

Черный автомобиль Daewoo Nexia был припаркован в частном секторе столицы Татарстана, недалеко от Ново-Татарского кладбища. Именно в нем было обнаружено бездыханное тело, сообщает "Эфир-24".

На данный момент неизвестны все подробности произошедшего. На месте трудятся оперативники.

По предварительной информации человек в автомобиле был убит. У сотрудников полиции даже есть главный подозреваемый - мужчина сам сегодня явился с повинной в правоохранительные органы.

ProKazan.ru будет следить за развитием событий в этой запутанной истории.