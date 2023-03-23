"Звездные укровоины": на Украине работает отряд спецназа, который получает цели напрямую через космический спутник ЦРУ

Times информирует об украинском спецназе, который использует спутники ЦРУ для боевых задач

В составе ВСУ воюет отряд спецназа, который активно использует для выбора целей космический спутник ЦРУ, сообщил командир отряда "Тор" журналистам издания The Times.

По данным издания, формально отряд "звездных укровоинов" числится в составе Нацполиции Украины, но фактически подчиняется кураторам из разведывательного управления Минобороны США.

Командир отметил, что цели указываются на экране планшета, который синхронизируется напрямую со спутником ЦРУ. Из доступных миссий отряд выбирает ту, которая ему больше нравится.

Впрочем, в США и не отказываются, что дают ВСУ разведданные. Ранее это подтверждал глава ЦРУ Бернс.