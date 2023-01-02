Аналитики издания "Взгляд" рассказали, как так вышло, что граждане Польши проспали мобилизацию в собственной стране. Бдительные паны внимательно следили за проведением частичной мобилизации в России, но своей мобилизации так и не заметили.

И пока паны возмущали "безобразно организованной" на их взгляд, российской мобилизацией, Минобороны Польши начало проводить скрытую мобилизацю. Резервистов начали вызывать якобы для длительных учений.

Поляки пишут в соцсетях о том, что они не воюют ни с кем, поэтому такая массовая военная подготовка, в частности, и постоянное увеличение армии Польши неоправданны. Естественно, власти припомнили и развалившуюся экономику и растущие цены. В то же время география развёртывания новых войск в Польше свидетельствует о том, что варшавские планы простираются куда дальше, чем захват Западной Украины, о чём на берегу Вислы все активнее говорили с начала специальной военной операции.

В то же время от мобилизации из Польши сбежали уже более 70 тысяч мужчин, и отток населения продолжается.