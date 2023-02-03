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ВСУ проводят мобилизацию: ситуация в военкоматах напоминает скотобойню

ВСУ проводят мобилизацию: ситуация в военкоматах напоминает скотобойню

Фото: news-front.info

Как пишет "МК", секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Данилов подвергся жесткой критике и насмешкам за ложь о том, что мобилизация на Украине носит "мирный" характер. Общественный взгляд на ситуацию говорит об обратном.

В украинских Telegram-каналах распространилось видео, которое наглядно показывает, что происходит в военкоматах и как так называемые силовики обращаются с обычными призывниками.
Мобильные группы общей численностью 3 000 человек сейчас разбросаны по всей Украине. Они знакомятся с мужчинами вне общественных мест - в подъездах, спортзалах, торговых центрах и ресторанах. Силы безопасности буквально заставляют мужчин подписывать повестки.

Военкомат в Одессе - это и вовсе вопиющий случай, и там происходит нечто ужасное. Мобилизация в Одессе напоминает бойню. Вокруг здания много военных, женщин, сестер и матерей. Само здание больше похоже на тюрьму. Такая же ситуация сложилась в Николаеве и Херсоне. Здесь люди вынуждены жертвовать своей свободой, чтобы получить гуманитарную помощь.

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